Глава Волгоградской области доложил Путину о создании онкоцентра и модернизации поликлиник

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил президенту России Владимиру Путину о строительстве в регионе онкологического центра и формировании полноценной системы оказания помощи онкобольным, а также рассказал о программе модернизации поликлиник.

В частности, глава области сообщил о том, как идет строительство современного онкоцентра, который Путин поручил создать в 2018 году.

"В феврале текущего года мы вышли на площадку и уже начали реализовать этот проект", - сказал Бочаров, отметив, что власти региона также дополнительно сконцентрировали финансовые ресурсы на другой "глобальной задаче - это создание на территории всей Волгоградской области 14 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)". По словам губернатора, ранее планировалось построить пять таких центров.

"Мы хотим на основе этих центров создать целостную, общую, современнейшую систему оказания медицинской помощи. Эти центры расположены на всей территории Волгоградской области, в муниципальных образованиях, в наших поликлиниках. Они будут оснащены в полном объеме всем современным оборудованием, которое нужно. Мы переведем их с первого уровня оказания медицинской помощи на второй уровень, но с оборудованием третьего уровня", - добавил губернатор.

Кроме того, по его словам, в области начали подготовку врачей, "чтобы окончательно в 2021 году создать целостную онкослужбу, которая будет включать сам онкоцентр и все 14 ЦАОП"

Модернизация поликлиник

Андрей Бочаров также рассказал планах по модернизации поликлинической помощи с 2022 года. По его словам, сегодня в Волгоградской области функционирует 56 поликлиник, "они все строились в 70-80-х годах, естественно, и оборудование, и подходы устарели".

"С 2022 года мы собираемся реализовать масштабный проект по созданию медицинских округов в Волгоградской области, мы к этому уже подошли", - сообщил губернатор, добавив, что две больницы в регионе в рамках этой работы уже приведены в порядок, еще в двух работа по модернизации ведется. По словам Бочарова, это даст возможность сделать координирующие центры по оказанию поликлинической помощи на всей территории области.

Губернатор также доложил о программе приобретения подвижных центров оказания медицинской помощи для малых городов и поселений. Он добавил, что в регионе планируется создание 101 фельдшерско-акушерского пункта, отметив, что областному бюджету может понадобиться федеральная помощь для этого проекта.

"В настоящее время мы начали проектирование этих ремонтных работ. Потому что и ЦАОП, и поликлиники мы не только должны оснастить современным медицинским оборудованием, и не только обеспечить современными медицинскими кадрами и современными подходами, и в том числе средствами телекоммуникации. Все эти лечебные учреждения должны привести в порядок по уровню "Бережливой поликлиники", - пояснил Бочаров.