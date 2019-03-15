С исторических зданий Астрахани убрали QR-коды со ссылками на порносайты

АСТРАХАНЬ,15 марта. /ТАСС/. QR-коды на исторических зданиях Астрахани, которые при сканировании переводили жителей и гостей города не на странички с познавательной информацией, а на сайты для взрослых, сняты. Сейчас идет изготовление новых табличек, сообщила в пятницу и.о. министра культуры и туризма Астраханской области Галина Зотеева во время коллегии профильного министерства.

Таблички с QR-кодами на городских достопримечательностях были установлены несколько лет назад. По задумке, при сканировании кода с помощью телефона или планшета каждый желающий мог получить всю информацию об историческом объекте в виде текста или аудиозаписи. В ноябре прошлого года стало известно, что при наведении гаджета на табличку с QR-кодом пользователя направляют на порносайты вместо сервиса, посвященного историческим объектам. Позже сообщалось, что QR-коды были заблокированы.

"Таблички с QR-кодами все сняты. Это была техническая атака хакеров, которые изменили выход на ненужный сайт. Сейчас разрабатываются новые QR-коды, которые будут заново установлены на зданиях", - сказала Зотеева.

На территории региона находятся 874 объекта культурного наследия, из них 45 объектов федерального значения, 96 памятников археологии и около 100 объектов культового наследия различных религиозных конфессий. Среди главных достопримечательностей - Астраханский кремль XVI века.