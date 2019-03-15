Захарова: Москва призывает Варшаву не забывать об обязательствах в мемориальной сфере

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия призывает власти Польши одуматься и прекратить уничтожение памятников советских воинов, павших в боях за освобождение этой страны от фашизма. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, польские власти продолжают практику "планомерного уничтожения мемориальных объектов, которые посвящены советским солдатам, павшим во Второй мировой войне при освобождении этой страны от нацистской оккупации". В частности, отметила она, речь идет об осквернении монумента в Сарнице, который был установлен в память о трех советских разведчиках, погибших в 1944 году при выполнении задания.

"К сожалению, попрание памяти о героях и их подвигах, совершенных во имя спасения поляков от истребления, давно возведено в Польше в ранг настоящей государственной политики, - указала Захарова. - Подобные проявления отсутствия памяти и воинствующий ревизионизм не могут не шокировать цивилизованное мировое общество".

"Призываем деятелей в Варшаве одуматься и прекратить это безобразие под прикрытием национального закона о декоммунизации, а также не забывать о международных обязательствах перед Россией в мемориальной сфере, выполнение которых не должно зависеть от выборочной так называемой исторической амнезии польской администрации", - подчеркнула дипломат.

21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.