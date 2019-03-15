Бурков: выпускники "Лидеров России" дадут Омской области новый подход к управлению

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Омская область ожидает от конкурса "Лидеры России" притока талантливых и креативных молодых людей, которые обеспечат региону более инновационный подход к государственному управлению. Об этом заявил в пятницу журналистам в рамках финала конкурса "Лидеры России" губернатор региона Александр Бурков.

"Нам нужны амбициозные люди, которые подходят к решению задач более креативно и инновационно - это именно то, что сегодня не хватает системе госуправления. <…> На это сегодня способна в первую очередь молодежь. Мы ждем [от конкурса] притока молодых, талантливых, креативных ребят в ряды государственного управления и в ряды бизнес сферы региона", - сказал Бурков.

Глава региона добавил, что победители конкурса "Лидеры России" уже задействованы в госструктуре Омской области, в частности, стали руководителями на муниципальном уровне. "А тех ребят, которые воплотили новые взгляды в подходе к бизнесу в регионе, сегодня мы привлекаем как экспертов для обсуждения стратегических и глобальных вопросов как на региональном, так и на городском уровне", - подчеркнул губернатор.

По его словам, именно такие люди способны построить новую современную Россию. "Важно, что реально мы получили активных, амбициозном в хорошем смысле ребят, которые уже включились в процессы бизнеса и системы госуправления", - считает Бурков.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.