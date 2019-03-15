Кадыров призвал объединиться против терроризма после трагедии в Новой Зеландии

ТАСС, 15 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал объединить усилия против международного терроризма после теракта в мечетях Новой Зеландии. Терроризм не имеет нации и религии, отметил Кадыров в своем официальном канале в Telegram.

"Это в сотый раз показывает, что от терроризма не застрахованы ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, религии, отечества. И так будет до тех пор, пока политики, страны, народы, религии не объединятся против международного терроризма, не признают терроризм врагом всего человечества, не перестанут делить террористов на своих и чужих, хороших и плохих, умеренных и радикальных, не прекратят именовать его исламским, христианским", - написал Кадыров.

Глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших. "Новая Зеландия является одной из стабильных стран мира, но "брейвикизм" добрался и на этот край света", - отметил Кадыров.