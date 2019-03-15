В Эрмитаже считают недопустимым создание фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж выступил против создания площадки для болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года на Дворцовой площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Эрмитаж считает недопустимым создавать на Дворцовой площади фан-зону", - сказали в пресс-службе.

12 марта по итогам заседания петербургского оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу 2020 года вице-губернатор Владимир Кириллов сообщил журналистам, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил властям города разместить еще одну фан- зону чемпионата Европы 2020 года на Дворцовой площади, наряду с площадкой для болельщиков на Конюшенной площади. Он отметил, что в руководстве Санкт-Петербурга считают этот вопрос сложным, но он пока не снят с повестки оргкомитета.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.