Минкавказ: безработица и низкий уровень доходов остаются главными проблемами Дагестана

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Уровень безработицы в Дагестане за год вырос до 12,7%. Как сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на совещании по вопросам социально-экономического развития республики, безработица и низкий уровень доходов остаются главными проблемами региона.

"На 5% снизились денежные доходы, до 12,7% вырос уровень безработицы по МОТ (Международная организация труда - прим. ТАСС), в 2017-м она была на уровне 12%. То есть высокая безработица и низкий уровень доходов по-прежнему остаются главным вызовом для региона. И решение проблемы лежит в развитии экономики, привлечении инвестиций, комплексной поддержке всех тех, кто готов и желает работать на Кавказе", - сказал Чеботарев.

При этом, по данным на 2018 год, рост промышленности в республике составил 4,2%. Средний показатель по России составляет 2,9%, а по Северному Кавказу - 1%.

Рост производства сельскохозяйственной продукции составил чуть менее 1% (в 2017 году - 0,7%), но превысил показатель по России (-0,6%) и по СКФО (-2%). Инвестиции в основной капитал выросли на 3,4%.