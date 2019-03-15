Инвестор "Арагви" рассказал о причине закрытия ресторана

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Решение о закрытии московского ресторана "Арагви" связано с нерентабельностью проекта, сообщила в пятницу ТАСС руководитель департамента коммуникаций группы "Ташир" (инвестор проекта) Зара Аджемян.

Ранее газета "Ведомости" писала, что ресторан закрылся из-за спора собственника здания и управляющей компании.

"Проект оказался нерентабельным и было принято решение его закрыть. Одной из причин стало отсутствие паркинга и возможности удобного подъезда к зданию ресторана. Также [среди причин] запрет на остановку и стоянку автомобилей на Тверской улице", - пояснила Аджемян. Она добавила, что "закрытие никак не связано с отношениями между партнерами, при решении учитывались исключительно бизнес-интересы".

Представитель компании также сообщила, что "Арагви" не работает с 11 февраля, дальнейшие планы в настоящий момент не определены. "На текущий момент принято решение о заморозке проекта, о дальнейших планах мы уведомим, как только они будут окончательно определены", - сказала она.

История "Арагви"

Ресторан "Арагви" был открыт в центре Москвы в 1938 году, здание является объектом культурного наследия. В начале 2000-х он был закрыт на реставрацию, однако работы шли медленно. В 2006 году после обнаружения уникальных палат ХVII века был разработан новый проект реставрации, а у здания сменился собственник. В 2013 году группа "Ташир" заявила о намерении инвестировать в ресторанный проект.

В апреле 2016 года "Арагви" был торжественно открыт в обновленном виде. Общий объем инвестиций в проект, как следует из информации на официальном сайте группы "Ташир", составил $20 млн. Площадь обновленного ресторана составила 1,8 тыс. кв. м.

ТАСС обратился за комментарием по вопросу судьбы здания ресторана в департамент культурного наследия Москвы. Ко времени публикации новости агентство комментарием ведомства не располагало.