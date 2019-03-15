Юрий Стоянов стал послом туристического бренда Узбекистана в России

ТАШКЕНТ, 15 марта. /ТАСС/. Российский актер и режиссер Юрий Стоянов будет продвигать в России туристический бренд Узбекистана. Об этом сообщает в пятницу издание "Подробно.uz".

В четверг в посольстве Узбекистана в Москве состоялась презентация туристического потенциала республики, организованная при поддержке госкомитета страны по развитию туризма, в ходе которой было объявлено о назначении Стоянова.

Посол туристического бренда - это общественная должность. Обычно он выбирается из числа знаменитостей, и в его задачи входит продвижение положительного образа страны. Выступая с ответным словом, Стоянов отметил, что с Узбекистаном его семью связывают давние узы: его мать в годы Великой Отечественной войны переехала в Ташкент и после тепло отзывалась об этой стране и живущих там людях.

По информации издания, актер обещал на различных площадках рассказывать об истории, культуре, современном развитии и традициях Узбекистана. Он отметил, что нет необходимости создавать "бренд Узбекистана", так как он существует со времен Великого шелкового пути.

В последнее время власти Узбекистана уделяют особое внимание развитию туристической отрасли и продвижению положительного имиджа республики. В январе был расширен до 45 стран список государств, граждане которых могут в течение 30 дней находиться на территории Узбекистана без виз.