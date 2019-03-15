ТюмГУ совместно с американским университетом откроют Центр биобезопасности лесов

ТЮМЕНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Центр биобезопасности лесов откроется в Тюменском государственном университете 21 марта. Это первый результат сотрудничества ТюмГУ с Университетом Северной Аризоны (Флагстафф, США), сообщила в пятницу пресс-служба российского университета.

Университеты объединят опыт для совместных работ по контролю численности лесных вредителей.

"Уже в мае мы ожидаем приезд группы американских аспирантов и студентов, возглавляемых известным в мире лесным энтомологом профессором Ричардом Хофштеттером, для проведения совместных полевых исследований", - цитирует пресс-служба проректора ТюмГУ по науке и международным связям Андрея Толстикова.

Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения биобезопасности лесов между университетами было подписано в июле 2018 года.