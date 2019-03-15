Неверов считает важным сохранить оказанное крымчанами доверие

МОСКВА, 15 марта. Работа по решению социально- экономических проблем в Крыму должна быть продолжена, власти обязаны сохранить оказанное в 2014 году крымчанами доверие. Об этом заявил глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию воссоединения полуострова с Россией.

"Я помню, сколько людей приходило на участки (во время референдума - прим. ТАСС). Это были огромные очереди, - сказал депутат. - Это высочайшее доверие людей важно сохранить, не растерять". Он напомнил, что в России правовая и экономическая система создавалась 23 года, "с 2014 года вливаясь в эту систему, Крым прошел этот путь за пять лет".

Неверов также выделил значение "коммуникации, обратной связи с жителями Крыма и Севастополя".

"Здесь, конечно, нам крайне важно не останавливаться на достигнутом, всегда есть над чем работать", - продолжил депутат. Среди нынешних проблем полуострова он выделил очереди в поликлиниках, неэффективную работу управляющих компаний, износ инфраструктуры жилого сектора, рост цен. "Мы должны понимать, что Крым - это огромный туристический и сельскохозяйственный потенциал, это уникальные природно- климатические условия, памятники истории и архитектуры", - указал Неверов.

По его словам, важнейшей задачей сейчас является обеспечение "жителей доступной высокотехнологичной медициной". "Мы должны обеспечить комфортные условия жизни, создавать социальные объекты, благоустраивать поселки и города, строить хорошие дороги", - добавил глава думских единороссов. Он напомнил, что в Крыму за рекордно короткие сроки удалось решить вопрос с бесперебойным энергообеспечением.