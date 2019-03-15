Глава Ингушетии назвал теракт в Новой Зеландии попыткой вбить клин между конфессиями

ТАСС, 15 марта. Нападение на людей, только что совершивших молитву, является актом жестокости, теракт в мечетях Новой Зеландии - попытка вбить клин в многоконфессиональный мир, считает глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"У бандитов, убийц, которые посягнули на мирных жителей, только что совершивших молитву, нет веры и национальности, и уж точно нет Бога в душе… Это убийство призвано в очередной раз вбить клин в многонациональный, многоконфессиональной мир, но не имеет ничего общего с верой", - написал Евкуров на своей странице в Instagram.

Евкуров выразил соболезнования семьям погибших, премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн и всем жителям страны. "В таких поступках нет по-настоящему верующих мусульман, христиан, представителей других религий, здесь люди, а точнее нелюди, руководствуются жестокостью, желанием внести смуту, разлад, конфликты в нашу мирную жизнь", - отметил глава Ингушетии.