Алиханов прокомментировал включение в список глобальных лидеров

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Включение в ежегодный список молодых Глобальных мировых лидеров обязывает к подтверждению этого статуса на практике. Об этом заявил журналистам в пятницу в рамках финала конкурса "Лидеры России" в Сочи губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Представители Всемирного экономического форума (ВЭФ) ежегодно публикуют перечень наиболее выдающихся молодых лидеров не старше 40 лет. Новый список опубликован в среду на сайте YGL. В него вошли двое россиян - губернатор Калининградской области Антон Алиханов и руководитель "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

"Честно говоря, для меня это (включение в список) стало определенной неожиданностью, потому что я не ожидал, что это закончится все включением в этот список, но, несомненно, это определенный как бы этап, теперь нужно подтвердить этот статус и поработать в рамках Всемирного экономического форума, показать какие-то конкретные результаты", - сказал Алиханов.

Он подчеркнул, что "никакая позиция в рейтинге, или включение в какой-то список сама по себе ничего не гарантирует". "Нужно показывать конкретную работу, добиваться конкретных результатов", - сказал губернатор, признав, что очень благодарен тем людям, которые помогли ему достичь такого признания.

Алиханов 1986 года рождения был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области в 2016 году, а в 2017 году на местных выборах получил наибольшее число голосов от избирателей и стал самым молодым областным губернатором России.