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В Крыму на границе с Украиной усилили меры безопасности

С пятницы на полуострове начались праздничные мероприятия по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Меры безопасности на российско-украинской границе усилены в Крыму накануне празднования пятой годовщины воссоединения республики с Россией, сообщил в пятницу ТАСС источник в силовых структурах полуострова.

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"Усилены меры безопасности в пунктах пропуска накануне празднования годовщины воссоединения", - сказал собеседник.

В Крыму 15 марта начались праздничные мероприятия по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. В Симферополь прибыла делегация Госдумы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Также в Крыму находится делегация из Франции в составе 11 человек, которые прибыли для участия в празднованиях. Возглавляет делегацию президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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