Ребенок из Красноярска получил подарок от президента России

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Тринадцатилетний красноярец Александр Ременников получил набор химика в качестве подарка от президента России Владимира Путина. Подарок школьнику вручила министр образования региона Светлана Маковская, говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

Мальчик написал письмо президенту в конце декабря с просьбой подарить такой набор. Ребенок написал Путину, что он хорошо учится и увлекается химией и такой набор позволит ему проводить опыты по химии в домашних условиях.

"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 13-летнему Александру Ременникову от имени президента России Владимира Путина подарок - набор юного химика", - говорится в сообщении.

Вручение подарка прошло в детском технопарке "Кванториум", где ребенок под руководством преподавателей провел химический опыт. "Мальчик учится в школе номер 45 в Красноярске. Семья недавно переехала из Курагино. <...> Ребенок рассказал, что планирует со следующего года начать заниматься в технопарке", - сказали ТАСС в пресс-службе краевого министерства.

Вместе с Александром детский технопарк "Кванториум" посетили папа и младший брат мальчика Михаил. Младшему брату школьника от главы государства Светлана Маковская также вручила подарок, мягкую игрушку в виде талисмана Всемирных студенческих игр и сувенирную продукцию Универсиады-2019.

О технопарках

Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

Детский технопарк в Красноярске был открыт 21 апреля 2017 года. Объем инвестиций в проект составил 172 млн рублей, из них 56,3 млн рублей - средства федерального бюджета, 75,7 млн рублей выделил Красноярский край, 40 млн рублей инвестировал "Норникель".