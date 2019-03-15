Руководитель проекта "Лидеры России" заверил, что конкурс будет развиваться

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Конкурс управленцев "Лидеры России" будет развиваться, а социальный эффект от этой инициативы будем заметен через 5-10 лет. Об этом сказал журналистам в пятницу руководитель проекта, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

"Самое главное - то, что конкурс будет продолжаться. Когда мы начинали его в позапрошлом году, было очень много вопросов, что впереди выборы президента, и конкурс делается под выборы, и дальше все заглохнет, но, как вы видите, конкурс развивается", - сказал Комиссаров.

"У нас есть уверенность, что это долгая, стратегическая и серьезная задача. Невозможно решить кадровые вопросы одним, двумя, тремя или даже пятью конкурсами. Я думаю, что выводы нужно будет делать через три, пять, десять лет", - сказал Комиссаров.

Он также заявил о том, что конкурс будет меняться. "Мы с коллегами постоянно это [изменения] обсуждаем. Собираем обратную связь от экспертов, участников, наставников и партнеров конкурса", - добавил Комиссаров.

В свою очередь председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко отметил, что "конкурс будет сложнее". "Так что если кто-то ожидает, что мы упростим задачу [для участников], то хочу сразу разочаровать", - отметил он. По его словам, сложные и разнообразные испытания позволяют не только отобрать лучших, но и помогают развиваться всем конкурсантам.

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.

Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.