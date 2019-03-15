Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии здоровья певицы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Состояние здоровья певицы Юлии Началовой, госпитализированной в Москве, стабильное, ухудшения нет, сообщила в пятницу ТАСС представитель артистки Анна Исаева.

"Врачи сообщили семье Юли, что состояние их дочери стабильное, ухудшения здоровья нет. Мы продолжаем бороться. Юля действительно сильная девочка и я верю, что она выдержит все это и победит", - сказала она.

Исаева опровергла появившуюся в ряде СМИ информацию, что состояние певицы ухудшилось и она при смерти.

Ранее Исаева сообщила, что певица находится в одной из столичных клиник. Началова резко почувствовала себя плохо, ее состояние оценивалось как тяжелое, артистку ввели в состояние искусственной комы. Диагноз представитель певицы не называла. Отмечено, что Началова находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, так как "легкие не справляются".

Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик". Она также является ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".