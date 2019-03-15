В Сочи запустили единственную в России биржу труда для студентов

КРАСНОДАР, 15 марта. /ТАСС/. Работодатели разместили более 100 вакансий на единственной в России платформе по трудоустройству студентов без опыта работы, которая начал работать в Сочи, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

"Молодежный совет при главе города Сочи создал уникальный проект по трудоустройству студентов и выпускников высших и средних специальных учебных заведений курорта. Это абсолютно новая и единственная в России биржа труда для молодежи. На сегодняшний день на платформе представлено более 100 вакансий - от грузчика до помощника руководителя. Статистика портала - более 1 тыс. посещений в сутки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что речь идет об интернет-платформе, где можно найти работу с частичной или полной занятостью. С работодателями, которые готовы трудоустраивать студентов без опыта работы, предварительно проводят собеседование.

"Особенность этой площадки в том, что работодатели, регистрируя свои вакансии, заранее понимают, что это будут люди без опыта работы. Сегодня, когда студент выпускается из вуза, он сталкивается с проблемой: его всегда спрашивают об опыте работы, которого у него просто не может быть", - приводит пресс-служба слова начальника управления молодежной политики администрации Сочи Вахтанга Хикландзе.