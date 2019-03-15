Найдены родственники брошенной в московской квартире пятилетней девочки

"Сейчас прокуратура вышла с иском о лишении родительских прав [матери]. Нашлись родственники девочки, но еще вопрос этот не проработан. Будет заключение еще соответствующих уполномоченных ведомств по этому поводу, безусловно, будет расследование - ведется сейчас. Дождемся результатов, не будем забегать вперед", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24" .

По словам Кузнецовой, органы опеки получают предложения по оказанию помощи девочки, а также просьбы удочерить ее. "Благодаря усилиям врачей ребенок соматически практически здоров, конечно, есть другая рана, над которой нужно работать, чтобы она залечилась. Но, прежде всего, это, конечно, любящее сердце, которое рядом окажется", - добавила Кузнецова.

Десятого марта ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков и с признаками истощения. Со слов соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней. 12 марта Савеловский суд столицы арестовал мать ребенка Ирину Гаращенко на два месяца, ей инкриминировалось покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. Органы опеки и попечительства и прокуратура обратились в суд с заявлением о лишении женщины родительских прав.

Врачи сообщили, что по физическим параметрам девочка не отстает от сверстников, пока наблюдается задержка умственного развития (ребенок не разговаривает, а только произносит звуки, похожие на слоги), однако врачи не исключают, что она сможет догнать своих одногодок в этом плане. По словам главврача, девочка приучается к водным процедурам, раскрашивает, идентифицирует по книжкам известные ей предметы, с удовольствием общается с сотрудниками больницы.