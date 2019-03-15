Кабмин конкретизировал, какие самовольные религиозные постройки можно эксплуатировать

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство России уточнило требования к эксплуатации самовольных построек религиозного назначения. Как сообщили в аппарате кабмина, соответствующий документ был принят для реализации ранее принятого закона.

"Это позволит упорядочить учет уже существующих самовольных построек, относящихся к имуществу религиозного назначения, чтобы обеспечить их безопасную эксплуатацию", - пояснили в правительстве. Там напомнили, что ранее религиозным организациям было предоставлено право использовать самовольные постройки, относящиеся к имуществу религиозного назначения или предназначенные для обслуживания такого имущества и образующие с ним единый монастырский, храмовый или другой культовый комплекс, при условии соответствия таких самовольных построек установленным правительством России требованиям.

В соответствии с документом, самовольные постройки могут продолжать эксплуатироваться, если возведены на земельном участке религиозной организации, соответствуют параметрам надежности, устойчивости и ряду других, а также не нарушают права других лиц и не создают угрозу для них.