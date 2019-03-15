Фонд развития моногородов проведет в апреле день Юнармии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Единый день Юнармии для школьников от 14 до 16 лет пройдет в апреле в 135 из 319 российских моногородов. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя ВЭБ.РФ, глава фонда развития моногородов (Моногорода.рф) Ирина Макиева.

"В 135 российских моногородах в апреле стартует Единый день Юнармии. Участие в нем примут учащиеся общеобразовательных учреждений в возрасте 14-16 лет", - сказала она.

Макиева отметила, что мероприятия пройдут в формате тематической игры-эстафеты. Она добавила, что это не первый проект для детей и молодежи, который проводит фонд. В числе уже реализованных - совместный с футбольным клубом ЦСКА проект "1000 юных футболистов из моногородов".

"Это уникальное мероприятие, где дети смогут попробовать себя в различных тематических испытаниях - интеллектуальных и спортивных. По окончании каждый из них сможет стать настоящим юнармейцем", - сказала Макиева.

День Юнармии

Единый День Юнармии проводится в целях повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи, ее физического и спортивного развития. Мероприятие проводится по инициативе Моногорода.рф и Главного Штаба Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" при поддержке Минобороны и регионов. Дата мероприятия еще уточняется.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента РФ. Сейчас в его рядах насчитывается более 320 тыс. участников. Также юнармейские отряды есть на базе воинских частей и при посольствах в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Белоруссии и США. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.