Кабмин Испании хочет перезахоронить останки диктатора Франко 10 июня

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Испании хочет перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975) 10 июня текущего года. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции вице-премьер пиренейского королевства Кармен Кальво.

"Перезахоронение состоится утром 10 июня", - отметила замглавы правительства. По ее словам, останки каудильо будут перенесены из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших" на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга Кармен Поло (1900-1988). "Мы приняли это последнее решение, которое завершает процедуру, начатую этим правительством, - подчеркнула Кальво. - Мы исполняем закон, [одобренный] нашим парламентом".

Ранее Верховный суд Испании принял к рассмотрению обжалование семьи диктатора против решения, связанного с эксгумацией останков Франко. Как сообщало агентство EFE, ВС согласился изучить возможность временной приостановки дальнейших шагов по переносу останков диктатора в ожидании окончательного решения суда.

Внуки диктатора хотели, чтобы его останки были перенесены в склеп столичного собора Альмудена. Власти Испании выступали против предложенного места и аргументировали данное решение соображениями безопасности.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство "Долины павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.