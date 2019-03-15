Организатор: "Лидеры России" привлекли внимание к конкурсам, создающим социальные лифты

"На мой взгляд, одно из главных преимуществ и достоинств конкурса "Лидеры России" заключается в том, что мы всколыхнули эту тему. Многие регионы, органы исполнительной власти и даже частные компании стали больше внимания уделять конкурсам, конкурсным процедурам и поиску талантов", - сказал Комиссаров.

Он рассказал, что занимался с коллегами организацией конкурсов по методикам "Лидеров России" в Дагестане и Кабардино-Балкарии. "Сейчас конкурсы пройдут на Сахалине и в Санкт-Петербурге. Появятся новые регионы, которые обращаются к нам с такими просьбами", - добавил он.

Комиссаров также отметил, что многие губернаторы и руководители различных ведомств проводят свои конкурсы, которые не базируются на методике "Лидеров России", но служат тем же целям - поиску талантов и созданию социальных лифтов.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из них эксперты отберут сотню победителей. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.