Союз музеев России: закон о передаче имущества религиозного назначения требует доработок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Федеральный закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения требует существенных доработок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Союза музеев России в связи с информацией об обращении патриарха Кирилла в Росимущество с просьбой передать Русской православной церкви Спасо-Андроников монастырь.

В организации отметили, что вопрос о возможности передачи РПЦ всех зданий и построек ансамбля Спасо-Андроникова монастыря рассматривался в середине февраля на заседании президиума Союза музеев России на основании обращения Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, расположенного на территории бывшей обители. По его итогам союз заявил о своей готовности рассмотреть этот вопрос на заседании действующей в его рамках комиссии по сотрудничеству музеев с религиозными организациями. Также в постановлении президиума отмечалось, что ранее такой же порядок применялся и в отношении обращений от Владимиро-Суздальского и Кирилло-Белозерского музеев-заповедников.

"Постоянное возникновение подобных проблем, угрожающее самому существованию ряда музеев, означает, что федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", требует существенных доработок в плане гарантии сохранения культурных ценностей и музеев", - говорится в сообщении.

Также в Союзе музеев заявили о готовности разработать предложения по возможным поправкам к закону совместно с Министерством культуры РФ.

Андроников монастырь основан в 1357 году митрополитом Алексием как митрополичий, назван по имени первого игумена - Андроника, ученика Сергия Радонежского. На его территории располагаются в том числе части стен и башен XVII-XVIII веков, здание бывшего духовного училища 1810-1814 годов, Спасский собор начала XV века, братский корпус XVII века, Церковь Михаила Архангела 1691 года, усыпальницу бояр Лопухиных. Спасский собор монастыря - древнейший из сохранившихся московских храмов. Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева находится в бывшей трапезной.

В настоящее время монастырь не действует, однако в нем регулярно проводятся богослужения. Здания ансамбля Андроникова монастыря относятся к объектам культурного наследия федерального значения.