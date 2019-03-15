Все наставники выберут подопечных из числа финалистов "Лидеров России" до конца марта

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Наставники конкурса управленцев "Лидеры России" до конца месяца выберут себе подопечных из числа финалистов проекта. Об этом рассказал в пятницу журналистам его руководитель, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

"Все наставники имеют доступ к личным кабинетам, каждый из наставников видит информацию об участниках, которые хотели бы к нему попасть. Каждый наставник до конца месяца, то есть в ближайшие недели, должен будет выбрать себе в качестве подопечного одного, двух, может быть, трех человек", - сказал Комиссаров.

В пятницу на конкурсе прошел день наставника, в течение которого представители федеральных органов власти, губернаторы и главы ведущих российских компаний встречаются с финалистами. В ходе одного из заданий наставники предложили командам финалистов решить в течение часа управленческие задачи.

"У нас 94 наставника. Условия позволили нам разделить участников на 38 столов, поэтому к участию были привлечены 38 наставников (по одному в каждую из команд финалистов из семи-восьми человек - прим. ТАСС)", - уточнил Комиссаров.

Как уточнили организаторы, наставниками в этом году стали, в частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель ЦИК Элла Памфилова, руководитель администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Организаторы рассчитывают, что наставники проведут со своими подопечными серию встреч в течение года, отметил Комиссаров.

По правилам конкурса, наставника гарантированно получает каждый из 100 победителей конкурса. Кроме этого, наставники могут выбрать себе подопечных из числа финалистов, которые не стали победителями.

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.

Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.