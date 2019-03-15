Массовые субботники пройдут на Ставрополье в рамках краевой экологической акции

ПЯТИГОРСК, 15 марта. /ТАСС/. Массовые субботники, культурные и образовательные мероприятия состоятся в ходе краевой экологической акции "Сохраним природу Ставрополья", начавшейся в пятницу, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

"С помощью акции мы стараемся привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, усилить государственный и общественный контроль за формированием экологической культуры, объединить усилия органов власти, контроля и надзора, экологов, общественности. Работа ведется с опорой на ориентиры, озвученные в указах президента России, поставленные в рамках нацпроекта "Экология", - сказал ТАСС глава министерства Андрей Хлопянов.

Акция состоится в крае уже в 13-й раз и пройдет в два этапа: с 15 марта по 5 июня и со 2 сентября по 31 октября. Основной акцент делается на мероприятия по очистке от мусора улиц, скверов, санитарных зон малых рек и лесополос. В ходе субботников все неравнодушные к природе жители края, экологи, юннаты, чиновники, ученые, общественные деятели убирают стихийные свалки, закладывают новые скверы, разбивают цветники, высаживают кустарники и деревья. Также проводятся экологические олимпиады, семинары, научно-практические конференции, круглые столы, смотры-конкурсы, выставки, фестивали экологических проектов, викторины.

В 2018 году в ходе акции было проведено около 2 тыс. мероприятий по очистке от мусора и благоустройству территорий, ликвидированы около 1,5 тыс. стихийных свалок. Всего вывезено около 350 тыс. куб. м, посажено более 50 тыс. деревьев и кустарников, разбито новых скверов, аллей, бульваров и цветников на площади более 320 тыс. кв. м. В благоустройстве населенных пунктов активно участвовали около 600 тыс. жителей, в том числе порядка 150 тыс. студентов и школьников. Свыше 300 тыс. жителей края приняли участие в более чем 2,5 тыс. научно-познавательных мероприятий.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".