Reuters: Япония представила роботов-помощников в преддверии Олимпиады 2020 года

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Японские ученные провели презентацию автономных роботов, которые помогут гостям токийской Олимпиады 2020 года. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

Разработанный компанией Toyota робот способен самостоятельно встретить посетителя у входа и провести его к нужному месту. Он также оснащен механической "рукой", с помощью которой может разносить еду и напитки, а также переносить тяжелые сумки. Подобный сервис предназначен в первую очередь для людей, испытывающих трудности с самостоятельным передвижением. "Мы поможем нашим гостям на территории всех олимпийских объектов, где можно передвигаться на инвалидной коляске", - пообещала руководитель программы по эксплуатации роботов на Олимпиаде в Токио Минори Ямаучи.

Представители оргкомитета подчеркнули, что эти Олимпийские игры станут самыми инновационными за всю историю данных соревнований. "Мы видели роботов на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, однако от них было мало практической пользы. Поэтому мы хотим показать вам андроидов, которые могут действительно выручить людей и стать частью их повседневной жизни", - заявил заместитель директора оргкомитета токийской Олимпиады Масааки Комия.