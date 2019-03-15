Кузнецова рассказала, что брошенная в квартире в Москве девочка говорит отдельные слова

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пятилетняя девочка, найденная одной в заваленной мусором квартире в Москве, начала понемногу говорить. Об этом сообщила в пятницу уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Она написала на своей странице в Facebook, что вновь навестила девочку в больнице.
"Позже позвонили врачи и сказали, что после нашего отъезда девочка шепотом стала произносить слова "огурец", "сок" и еще несколько слов", - написала Кузнецова.
Омбудсмен отметила, что нашлась тетя девочки, она изъявила желание забрать ее к себе в семью. "Решение о дальнейшей судьбе девочки будет приниматься органами опеки и попечительства после принятия процессуальных решений правоохранительными органами", - подчеркнула Кузнецова.
Ранее она сообщила, что прокуратура обратилась в суд с иском о лишении родительских прав матери девочки.
10 марта ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков и с признаками истощения. Со слов соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней. 12 марта Савеловский суд столицы арестовал мать ребенка Ирину Гаращенко на два месяца, ей инкриминировалось покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии.