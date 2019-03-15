Кузнецова рассказала, что брошенная в квартире в Москве девочка говорит отдельные слова

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пятилетняя девочка, найденная одной в заваленной мусором квартире в Москве, начала понемногу говорить. Об этом сообщила в пятницу уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она написала на своей странице в Facebook, что вновь навестила девочку в больнице.

"Позже позвонили врачи и сказали, что после нашего отъезда девочка шепотом стала произносить слова "огурец", "сок" и еще несколько слов", - написала Кузнецова.