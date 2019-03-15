СБУ вызвала на допрос протоиерея Ровненской епархии УПЦ

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) намерена допросить протоиерея Виктора Земляного, возглавляющего отдел по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов при Ровненской епархии, в рамках дела о распространении религиозной литературы. Об этом сам священник сообщил в видеообращении, которое в пятницу опубликовал информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Я вызван в СБУ <...>. Тут написано, что как свидетель, но я знаю точно, что дело возбуждено против меня. Мне еще угрожали, что возбудят [дела] против ряда наших священнослужителей, если мы будем сопротивляться и в дальнейшем защищать свои права, - рассказал Земляной. - Я пока не подписал никаких документов, не был допрошен как свидетель, соответственно я имею право разглашать любую информацию, которая меня на данный момент волнует".

По словам протоиерея, следователей интересует информация о распространении религиозной литературы на церковную тематику, в частности, где рассказывается об угрозах и последствиях церковного разделения. Кроме того, Земляной отметил постоянное давление на членов его семьи и прихожан, сообщил о периодических обысках у юристов и журналистов епархии. Священнослужитель уверен, что его активная позиция по отстаиванию прав и свобод верующих Ровненской области не нравится чиновникам местной администрации и другим представителям власти.

"Сегодня меня фактически хотят заставить замолчать. Перестать действовать в рамках своих полномочий как главы отдела по урегулированию межконфессиональных конфликтов, - пояснил клирик. - Если это будет продолжаться и дальше, я буду обращаться в европейские инстанции, в европейские суды, конечно после наших судов, о возмещении морального ущерба, а также о том, чтобы Украину признали практически виновной в дискриминации наших прав".

В декабре следователи СБУ уже несколько раз вызывали на допрос священников Ровненской епархии УПЦ в рамках уголовных дел о государственной измене и разжигании религиозной розни. 3 декабря были допрошены 20 священников Ровненской и Сарненской епархий УПЦ. 5 декабря следователи СБУ допросили сразу 14 священников Ровненской епархии. По словам епископа Дубенского Пимена, следователи спрашивают у священников о "распространении какой-то литературы, которая разжигает религиозную вражду".

В последнее время параллельно с процессом создания новой церковной структуры на Украине участились случаи давления правоохранительных органов на представителей канонической Украинской православной церкви. Работники СБУ проводят обыски у представителей УПЦ, заводят на них уголовные дела, вызывают на допросы, изымают электронные устройства и печатные издания.