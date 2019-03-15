В Совфеде заявили, что государство покроет связанные с законом о Рунете расходы операторов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Расходы операторов, связанные с исполнением закона об устойчивом Рунете, будут компенсированы за счет государства, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Совета Федерации.

И что может измениться для обычных пользователей

Зачем нужен закон об устойчивости Рунета. И что может измениться для обычных пользователей

"Сейчас в законопроекте это не предусмотрено, однако, поскольку в основу законопроекта положен принцип, что все расходы по реализации предусмотренных в нем мер государство несет за свой счет, если такие расходы объективно будут возникать у участников рынка, в законопроекте этот вопрос должен быть урегулирован", - цитирует пресс-служба первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилу Бокову, которая является одним из авторов законопроекта.

Речь идет, в частности, о компенсации операторам связи расходов, связанных с установкой и последующей эксплуатацией на их сетях программно-технических средств противодействия угрозам.

Бокова отметила, что чувствительной является проблема ответственности операторов связи перед абонентами в случае сбоев в сети связи, к которым привела работа специальных средств противодействия угрозам. Сейчас, по словам сенатора, в законопроекте закреплена норма, освобождающая операторов связи от ответственности лишь за нарушения лицензионных требований.

"Скорее всего, в законопроекте мы будем предлагать закрепить случаи, при наличии которых оператор связи будет освобождаться от ответственности по договору с абонентом или его ответственность будет ограничена. Но тогда нам следует также определить порядок, как абонент сможет получить компенсацию причиненных ему убытков", - подчеркнула Бокова.

Сенатор также отметила, что авторы законопроекта об устойчивой работе Рунета готовы внести поправки в документ, прописав, что отдельные меры будут применяться только в случае выявления реальной угрозы целостности российского сегмента интернета, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Совета Федерации.

"В законопроекте мы также готовы напрямую закрепить, что отдельные меры, например обязанность операторов связи выполнять установленные государством правила маршрутизации трафика, будут применяться только в случае выявления таких угроз", - заявила Бокова.

Госдума 12 февраля приняла в первом чтении законопроект об устойчивой работе Рунета. Документом предусматривается создание национальной системы получения информации о доменных именах или сетевых адресах. Под ней подразумевается "совокупность взаимосвязанных программно- аппаратных средств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах в отношении доменных имен, в том числе включенных в российскую национальную доменную зону, а также авторизации при разрешении доменных имен".

Авторы инициативы, в частности, предложили сократить объем данных, которыми обмениваются российские пользователи и которые передаются за рубеж. Предлагается также обязать операторов устанавливать на сетях связи технические средства, которые определяли бы источник передаваемого трафика.