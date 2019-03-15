СМИ: помощник министра ВВС США раскритиковал культуру производства на предприятии Boeing

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Помощник министра ВВС США по закупкам, технологии и логистике Уилл Ропер озабочен технической культурой на предприятии компании Boeing в Эверетте (штат Вашингтон). Как сообщила в пятницу телекомпания CNN , он заявил, что у компании возникла "серьезная ситуация" с инспекциями новых самолетов-заправщиков КС-46, на борту которых после передачи ВВС США был обнаружен мусор и брошенное промышленное оборудование.

"Я испытывал озабоченность и покинул предприятие с мыслью о том, что на Boeing должны понимать серьезность ситуации и что проблема затрагивает всех вплоть до высшего руководства компании", - привела телекомпания слова помощника министра. Он подчеркнул, что "выполнение требований должно обеспечивать культуру производства и безопасность". После обнаружения этих проблем ВВС США перестали принимать у компании новые самолеты-заправщики, а представитель ВВС США заявил телекомпании, что будут введены "новые жесткие меры по проведению инспекций" самолетов при их приеме.

В частном порядке представители ВВС сообщили телекомпании CNN, что проблема с приемкой самолетов-заправщиков возникла в крайне неприятный для Boeing период, когда принято решение о прекращении полетов самолетов Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии. В среду Федеральное авиационное управление США заявило о приостановке полетов лайнеров Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве.

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет этой же модели разбился в Индонезии, погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Компания Boeing ранее выразила уверенность в безопасности самолетов данной серии.