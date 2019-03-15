Власти Венеции не определились с механизмами взимания платы с приезжих и отложили эту идею

РИМ, 15 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Власти Венеции решили отложить введение в действие ранее одобренной городским советом инициативы, которая предусматривает взимание платы с приезжих. Как пояснили ТАСС в мэрии Венеции, это продиктовано тем, что пока не проработаны механизмы взимания такой платы.

Ранее планировалось, что уже с 1 мая с прибывающих в город на различном транспорте - на поезде, автобусе или круизном лайнере - будут брать по €3. В дальнейшем стоимость такого "билета" должна была возрасти. Предполагалось, что тарифы будут зависеть от сезона и колебаться от €6 до €10 . Первоначально также планировалось, что таким налогом станут облагать "однодневных туристов". Однако потом власти города решили, что и остающиеся на ночлег в венецианских гостиницах также должны будут платить 50% сбора, даже если они уже заплатили туристический налог, размер которого варьируется в зависимости от количества звезд гостиницы.

Сейчас мэр Венеции Луиджи Бруньяро вновь объявил, что туристы, остающиеся в городе на ночь, будут освобождаться от дополнительной платы. В этом, как пояснили ТАСС, и заключалась проблема, поскольку предполагалось, что плата за въезд в Венецию должна была добавляться к стоимости билетов на транспортные средства, на которых прибывает турист. Необходимо, соответственно, выработать схему во взаимодействии с транспортными компаниями. В мэрии предполагают, что такую дополнительную плату будет возможно ввести этим летом.

Некоторые категории граждан будут освобождены от платы за въезд в город. Платить не будут жители города и его уроженцы, даже если они проживают в других местах, а также собственники венецианского жилья. При этом их родственникам придется платить сбор, как и участникам религиозных церемоний в венецианских церквях. От дополнительной платы будут освобождены организованные группы болельщиков, приезжающие в Венецию, чтобы поддержать свои команды на спортивных соревнованиях.

Ежегодно число туристов в Венеции достигает 28 миллионов, хотя, по подсчетам сотрудников местного университета "Ка’Фоскари", город способен справиться с наплывом не более 19 млн приезжих. Одновременно с этим сокращается количество местных жителей: если примерно полвека назад венецианцев насчитывалось около 300 тысяч, то сейчас численность горожан не превышает 50 тыс. человек.