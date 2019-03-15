В Минприроды назвали примерные сроки освобождения косаток и белух из "китовой тюрьмы"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Косаток и белух из так называемой "китовой тюрьмы" в приморской бухте Средней планируется вернуть в естественную среду обитания в июне-июле 2019 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минприроды.

"По мнению экспертов, возврат животных должен производиться специальными судами с емкостями не менее 200 тонн, время в пути от бухты Средней от 4 до 5 суток. Сроком проведения операции называется июнь-июль, с наступлением безледного периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты из научных и зоозащитных организаций рекомендовали выпустить животных в места традиционного обитания, откуда их выловили, а именно в бухту Охотского моря.

По данным Минприроды, 18-19 марта группа из ученых, ветеринаров, сотрудников специализированных учреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, вылетает на место для проведения диагностики состояния здоровья косаток и белух. Животных осмотрят специалисты, возьмут у них кровь, и в течение десяти дней дадут заключения по каждой косатке. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами, добавили в министерстве.

В бухте Средней в центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Однако три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки, полиция ведет проверку. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных. Министерство природных ресурсов пообещало разработать дорожную карту по их выпуску. Контрольное управление Администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении косаток в Приморье на особой контроль.