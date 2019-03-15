Facebook удалил видео с места теракта в Новой Зеландии

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Видео, запечатлевшее теракт в мечети в Новой Зеландии, удалено из соцсети Facebook. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на представителя Facebook в Новой Зеландии Миа Гарлик.

"Новозеландская полиция оповестила нас о видео на Facebook вскоре после того, как оно появилось, и мы безотлагательно удалили аккаунты стрелявшего с Facebook и Instagram, а также видео", - сообщила она.

По данным CNN, Twitter также удалил аккаунты стрелка и предпринимает меры к тому, чтобы удалить видеозапись теракта. По словам представителя Google, уже предприняты меры к тому, чтобы убрать видеозапись с YouTube.

Ранее полиция Новой Зеландии обратилась к пользователям интернета с просьбой не распространять видео австралийского стрелка Брентона Тарранта, которому предъявили обвинение в нападении на мечети в Крайстчерче (административный центр провинции Кентербери).

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате нападения погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

По обвинению в атаке на выходе из мечети задержаны трое мужчин и одна женщина. Как следует из публикаций в Twitter полиции, одному из них - 28-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве, в субботу он предстанет перед окружным судом Крайстчерча. Двое других пока находятся в СИЗО, и, как отметили в полиции, отношение еще одного ранее арестованного к этому делу не установлено.