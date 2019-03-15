Часть экспозиции Музея Рублева могут переместить при передаче Андроникова монастыря РПЦ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Экспозиция Музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева частично может быть перенесена в другое здание в случае передачи Спасо-Андроникова монастыря в собственность РПЦ, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в эфире телеканала РБК.

"Музею будет предоставлена площадь здания, в несколько раз превышающая нынешнюю, для размещения части экспозиции, которая может быть перенесена. Вместе с этим, конечно, все то, что находится внутри монастыря, разумеется, будет в должной сохранности", - сказал он.

Ранее об обращении патриарха в Росимущество с просьбой передать в собственность церкви Спасо-Андроников монастырь в Москве сообщило РБК со ссылкой на источники в ведомстве и Московской патриархии.

Здания ансамбля Андроникова монастыря относятся к объектам культурного наследия федерального значения. В его состав входят, том числе, части стен и башен XVII-XVIII веков, здание бывшего духовного училища 1810-1814 годов, Спасский собор начала XV века, Церковь Михаила Архангела 1691 года, усыпальница бояр Лопухиных. Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева находится в бывшей трапезной. Сейчас монастырь не действует, однако в нем регулярно проводятся богослужения.