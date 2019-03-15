Первые иностранные школьники приедут в центр "Сириус" в Сочи в 2019 году

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" в Сочи в 2019 году планирует принять первых иностранных воспитанников - школьников из Индии, после них центр, возможно, посетят учащиеся из Таиланда. Об этом сообщила в пятницу ТАСС руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"У нас есть две страны, которые уже четко обозначили свой интерес, это Таиланд, в котором создали точно такой же центр по модели" Сириуса". Коллеги приезжали для того, чтобы перенять опыт, и приезжали, рассказывали о первых результатах. И мы сейчас готовимся принимать не только педагогов, но может быть и школьников Таиланда, мы прорабатываем такую возможность. Вторая (страна) - это Индия, был международный визит лидеров, была поездка наших школьников, и в этом году мы ждем индийских школьников у нас", - сказала Шмелева.

Она также рассказала, что Ассоциация школ-партнеров "Сириуса" анализирует нормативные возможности для создания образовательных программ нового типа в школах.

Ассоциация школ-партнеров образовательного центра "Сириус" в Сочи создана в конце января текущего года в рамках Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи". В состав Ассоциации вошли "Сириус" и 20 образовательных центров России. Главой новой структурой избран замруководителя Кавказского математического центра Адыгейского государственного университета Дауд Мамий.

"Работа у нас не заканчивалась, она просто перешла на другой организационный уровень. В Ассоциацию вошли те школы, которые руководили программами" Сириуса" и создавали их еще с момента основания центра. То, что мы сейчас делаем, это анализ нормативных возможностей для создания образовательных программ нового типа в общеобразовательной школе. Это участие Ассоциации в разработке концепции нашего лицея, который будет создан в районе Имеретинской низменности, в том числе и детского сада на его базе. И это участие партнеров в обсуждении национальных проектов в сфере образования и цифровой экономики", - сообщила Шмелева.

Образовательный центр "Сириус" в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы " Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в 2017 году по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные и социальные проекты.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, более 227 тыс. человек подали заявки на регистрацию. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта. Для участия в нем было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.

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