УрФУ первым из вузов России аккредитовал совместные программы с Китаем и Казахстаном

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) стал первым российским вузом, успешно прошедшим государственную аккредитацию по совместным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме с зарубежными университетами-партнерами. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства образования и науки РФ.

"Аккредитованы совместные программы с Северо-Китайским университетом водных ресурсов и гидроэнергетики (NCWU) - архитектура, водоснабжение и водоотведение, гражданское строительство, теплоэнергетика и теплотехника, геодезия и дистанционное зондирование. В 2018 году на эти программы УрФУ зачислил 354 китайских студентов. Обучение они проходят в учрежденном вузом Уральском институте NCWU", - цитирует пресс-служба ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

Глава вуза добавил, что экспертами Рособрнадзора были высоко оценены совместные образовательные программы, реализуемые с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби. Среди них организация и управление в сфере социальной работы, превентология в молодежной среде (формирование здорового образа жизни), дипломатия энергоресурсов.

Кокшаров отметил, что по совместным образовательным программам студенты получают два диплома - УрФУ и вуза-партнера.

В заключении аккредитационной экспертизы подчеркивается, что содержание и качество подготовки всех 487 образовательных программ УрФУ соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

Для Уральского федерального университета успешное прохождение процедуры государственной аккредитации означает подтверждение высокого уровня подготовки обучающихся, а также возможность выдавать выпускникам документы об образовании государственного образца.

По словам пресс-службы Минобрнауки, сейчас отношения УрФУ с научными и образовательными организациями Китая активно развиваются. Сейчас уже подписаны 46 соглашений о сотрудничестве с вузами Китая, налажено взаимодействие в социально-гуманитарных, технических и естественных науках, идет обмен студентами и преподавателями.