Сторонники "новой церкви" Украины захватили еще один храм канонической УПЦ

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Сторонники новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) осквернили и захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Берестье Ровненской области. Об этом в пятницу сообщили в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

"Сторонники ПЦУ совершили очередной акт вандализма во время захвата Свято-Покровского храма УПЦ в селе Берестье Дубровицкого района Ровненской области - взломали дверь в алтарь и осквернили святыню", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В УПЦ уже не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, на Украине при поддержке радикалов оказались захвачены десятки храмов. Объявление о создании ПЦУ под эгидой Константинопольской патриархии только усугубило эту ситуацию.

31 января на Украине вступил в силу закон об изменении юрисдикции приходов путем голосования общины. При этом само определение принадлежности верующих к той или иной общине в законе должным образом не прописано. Эксперты еще на стадии обсуждения законопроекта предупреждали, что власти таким образом пытаются создать механизм отъема храмов у канонической УПЦ.