В Севастополе стартовала регата "Русская весна - 2019"

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта./ТАСС/. Парусная регата "Русская весна - 2019", приуроченная к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, стартовала в Севастополе, сообщил в пятницу ТАСС руководитель Федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков.

"Стартовала регата сегодня <...> настроение праздничное. Гонки проходят в Севастопольской бухте. Итоги будем подводить завтра", - сообщил Зубков.

По его словам, в состязаниях принимают участие 70 детских и 11 взрослых яхт, общее количество участников составляет 120 человек. Регата проводится на призы Героя России, вице-адмирала Олега Белавенцева и третий год проходит в расширенном составе. Два дня в регате участвуют спортсмены в классе гоночных яхт "SB-20" и дети на яхтах класса "Оптимист", "Кадет" и "Zoom 8". Среди взрослых на регату заявлены именитые спортсмены, чемпионы мира, Европы, мастера спорта и мастера спорта международного класса, имеющие большой опыт и множество побед за плечами.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, предусматривающий строительство яхтенной марины, благоустройство набережных и прилегающих территорий, определен как приоритетный для Севастополя. Для его реализации ранее предлагалось привлечение федеральных, региональных, частных инвестиций от 10 млрд рублей и сроком до 2023 года.

Губернатор города Дмитрий Овсянников сообщал, что центр яхтенного туризма начнут строить в 2020 году.