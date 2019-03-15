Дальний Восток предложит трудоустройство победителям конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/./ТАСС/. Дальний Восток готов предложить трудоустройство победителям конкурса "Лидеры России". Об этом в пятницу сообщил на финале конкурса вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Талантливые люди нужны в любом месте, но Дальний Восток готов предложить хорошую работу и возможности для карьеры <...> Дальний Восток готов принять победителей конкурса "Лидеры России". Уверен, что они такой возможностью воспользуются", - цитирует пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) слова Трутнева.

По данным АНО АПИ, на встречу с Трутневым попали 40 человек - 35 финалистов, выбравших его в наставники, и те, кто изъявил желание развивать Дальний Восток и Арктику. Мероприятие прошло в формате деловой игры. Дискуссию о развитии арктических территорий РФ провели министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и его заместитель, который курирует арктическое направление, - Александр Крутиков. "Уверен, что молодые активные люди могут и должны становиться частью нашей команды, чтобы свои силы, умения и навыки вкладывать в развитие дальневосточных и арктических территорий", - сказал глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

Также во время деловой игры гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Сергей Ховрат обсудил с участниками увеличение численности населения в дальневосточных регионах. Он отметил, что Агентство на постоянной основе проводит сбор потребности компаний в кадрах, на основании которой дает предложения о необходимости подготовки тех или иных специалистов вузами и колледжами Дальнего Востока. Еще одна часть мероприятия была посвящена запуску проектов на острове Русский в сфере высоких технологий.

В прошлом году в финал конкурса вышли 30 представителей ДФО: 12 человек представляли Хабаровский край, 10 человек - Приморский край, четыре человека - Сахалинскую область, три человека - Республику Саха (Якутию). Финалисты и победители конкурса приняли участие в четвертом Восточном экономическом форуме, выступит на нескольких отраслевых дискуссиях.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта. Для участия в нем было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.