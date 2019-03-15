Программу подготовки леопардов к выпуску в природу поменяли после гибели животных

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Ситуация с леопардами, которых выпустили из Центра восстановления леопардов в Сочи в дикую природу, после чего одно животное погибло, а второе пропало, внесла корректировки в программу подготовки следующего выпуска. Об этом рассказал журналистам в пятницу руководитель Центра Николай Воронин.

Ранее сообщалось, что один из выпущенных в июле 2016 года в Кавказский заповедник самцов по кличке Килли погиб в Абхазии в начале февраля. Второй самец Эльбрус пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, это произошло также в начале февраля.

"Тот факт, что леопарды, подготовленные в нашем Центре, выжили более года, пережили зиму, свидетельствует о правильности тех приемов работы, которые мы используем. Конечно, есть ряд факторов, естественных и связанных с деятельностью человека, которые привели у тому, что часть животных, которых мы выпустили первый раз в 2016 году, погибла. Тем не менее, наблюдение полевой группы ученых, которые следят за жизнедеятельности леопардов, выпущенных в дикую природу, дают нам ценную информацию, которую мы используем в стратегии подготовки молодых особей последующего выпуска", - сообщил Воронин.

Одним из элементов подготовки, скорректированным после анализа, стало питание животных в дикой природе. "Например, мы анализируем трофический спектр (разнообразие объектов питания) леопардов, выпущенных в дикую природу. И если, допустим, на территории Кавказского заповедника основу рациона составляют кабаны и олени, то мы упор делаем у себя на подготовку леопардов в отношении именно этих видов. Других тоже, но упор на этих", - пояснил Воронин.

Сейчас в дикой природе на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда: самцы Ахун и Артек на территории Кавказского заповедника и самка Волна - в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии.

О программе восстановления леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и обитал практически на всех горных территориях. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, не в последнюю очередь по вине человека. В 2005 году специалисты WWF России и Российской академии наук разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.