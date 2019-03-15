Коллекцию предметов искусства, собранную Джорджем Майклом, распродали за $12 млн

ЛОНДОН, 15 марта. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Коллекция предметов современного искусства, собранная британским певцом и композитором Джорджем Майклом, ушла с молотка на благотворительном аукционе Christie's. Как говорится в сообщении аукционного дома, в общей сложности за 60 лотов было выручено £9,26 млн ($12,3 млн).

В коллекции умершего два года назад певца в большом количестве были представлены работы Дэмиена Херста, Трейси Эмин, Сары Лукас, Марка Куина и других представителей группы "Молодые британские художники" (YBA), со многими из которых дружил певец. Самым дорогим лотом аукциона ожидаемо стала работа Херста под названием "Неполная правда" (The incomplete truth) - белый голубь, застывший с раскрытыми крыльями в емкости с формальдегидом. Инсталляция Херста была продана за £911 тыс. ($1,2 млн), хотя ее стоимость оценивалась аукционным домом в £1 млн - £1,5 млн ($1,3 - $2 млн). При этом вдвое больше оценочной стоимости - за £430 тыс. ($571 тыс.) - удалось выручить за картину Эмин "Ураган" (Hurricane).

Активные торги велись также за неоновый знак в форме сердца с надписью "Джордж любит Кенни" (George loves Kenny). Майкл заказал эту работу у Эмин в 2007 году, когда встречался с американским торговцем произведениями искусства Кенни Госсом. В итоге вместо оценочных £60 тыс. она была продана за £350 тыс. фунтов ($465 тыс.).

Еще свыше 100 предметов из коллекции музыканта также были выставлены на онлайн-торги, которые завершаются в пятницу. Вырученные средства пойдут на благотворительную деятельность, которой при жизни активно занимался певец.

53-летний Джордж Майкл был обнаружен мертвым в своем доме в деревне Горинг-он-Темз в графстве Оксфордшир 25 декабря 2016 года. Он был похоронен в Лондоне недалеко от своего дома в частном секторе кладбища Хайгейт, закрытого для широкой публики. Могила исполнителя находится рядом с захоронением его матери Лесли Панайоту.

Певец родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра и обрел популярность в начале 1980-х годов. После распада дуэта Wham! в 1986 году Майкл продолжил сольную карьеру. Его песни много раз возглавляли музыкальные хит-парады по как в Европе, так и в США.