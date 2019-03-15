В центре океанографии "Москвариум" от болезни умер белый кит

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Белый кит по кличке Пончик умер от болезни в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе "Москвариума".

"12 марта по причине острой почечной недостаточности на фоне обострения хронического заболевания скончался белый кит по имени Пончик. В силу его преклонного возраста реанимационные мероприятия не принесли результата", - сказали в пресс-службе. Белому киту было около 30 лет, он являлся старейшим жителем океанариума.

Пончика перевезли в Центр океанографии и морской биологии в 2015 году, до этого на протяжении многих лет он выступал в одном из дельфинариев России. Он участвовал в представлениях "Москвариума" и был любимцем как работников, так и гостей центра окенариума.

"Москвариум" - крупнейший в Европе центр океанографии и морской биологии, его площадь 53 тыс. кв. м, проект не имеет аналогов в России и Европе. Это единственный в мире круглогодичный научно-познавательный океанографический центр, расположенный в сотнях километров от побережья. В зоне аквариума общей площадью 12 тыс. кв. м живут 8 тыс. морских обитателей и пресноводных со всех концов света. Кроме этого, в "Москвариуме" находится самая обширная экспозиция российских пресноводных рыб, в том числе осетровых.