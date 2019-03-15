Строительство девяти новых медучреждений в Севастополе начнут в 2019 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Строительство девяти новых медицинских учреждений в Севастополе начнется в 2019 году и завершится к 2024 году. Об этом сообщила в пятницу министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе совместного заседания совета Госдумы и заксобрания города Севастополя..

"На сегодняшний день все медико-технические документы готовы. Мы очень надеемся, что уже в этом году стартует соответственно стройка этих объектов, и она будет завершена до 2024 года", - отметила она.

Скворцова добавила, что будут построены девять учреждений, включая многопрофильный онкологический центр, больницу скорой медицинской помощи, инфекционную больницу, поликлинику в микрорайоне Казачья Бухта, три дополнительные подстанции центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, детская поликлиника на корабельной стороне и амбулаторно-поликлиническое учреждение на 320 посещений в смену.

"Примитивная цифровизация уже произошла в Севастополе в медицинских организациях, но нам необходимо внедрить современные цифровые технологии, выйти на перекрестный электронный документооборот, на широкомасштабную телемедицину и все опции, которые несет в себе цифровая медицина", - отметила Скворцова.