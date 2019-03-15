Почти 600 млн рублей выделят Севастополю на строительство новых школ

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Севастополь в ближайшие два года получит 595 млн рублей на строительство школ и создание новых мест для учащихся. Об этом в пятницу заявила российский министр просвещения Ольга Васильева на первом совместном заседании Совета Госдумы и Заксобрания Севастополя.

"На территории города работает 66 школ и 43 тыс. наших учеников. На создание новых мест [для учащихся] и новых школ только в ближайшие два года будет выделено Севастополю 595 млн рублей", - сообщила министр.

Васильева добавила, что на строительство яслей в Севастополе будет выделяться 25 млн рублей ежегодно.

"В детские сады Севастополя ходит 17 тыс. малышей старше трех лет. Мы с гордостью констатируем, что это фактически 100-процентный охват детишек от трех до семи лет. У нас есть проблемы так же, как и в других регионах, охвата более младшего возраста - от трех месяцев до 1,5 лет, но, выполняя [майский] указ президента, мы сможем охватить эту часть наших малышей к 2021 году", - подчеркнула министр.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал новый майский указ с поручениями до 2024 года. В числе задач - достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. До этого в послании Федеральному собранию Путин сообщил, что в России необходимо создать за три года 270 тысяч мест в яслях, на что регионам будет направлено 50 млрд рублей.