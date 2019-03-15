Останкинская телебашня погаснет на час в знак траура по жертвам в Новой Зеландии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Подсветка на Останкинской телевизионной башне в Москве будет на час выключена в субботу в знак траура по погибшим в результате теракта в новозеландском Крайстчерче, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

"16 марта с 00:00 до 01:00 Останкинская телебашня погасит огни в знак траура по погибшим в новозеландском Крайстчерче", - сказал собеседник агентства.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате нападения погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

По обвинению в атаке на выходе из мечети задержаны трое мужчин и одна женщина. Как следует из публикаций в Twitter полиции, одному из них - 28-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве, в субботу он предстанет перед окружным судом Крайстчерча. Двое других пока находятся в СИЗО, и, как отметили в полиции, отношение еще одного ранее арестованного к этому делу не установлено.