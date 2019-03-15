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Тело Малашенко отправят из Испании в Россию в течение дня

Похороны состоятся 18 марта на Троекуровском кладбище

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Тело одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко в пятницу будет направлено из Испании в Россию. Об этом ТАСС сообщили в консульстве РФ в Мадриде.

"[Тело] сегодня увезут в Россию, завтра будет в Москве", - отметили в представительстве. Как ранее ТАСС сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, похороны Малашенко состоятся 18 марта на Троекуровском кладбище.

О смерти Малашенко в Испании стало известно 25 февраля. В суде Андалусии заявляли, что, согласно предварительному отчету о вскрытии, признаков насильственной смерти нет, предполагается суицид.

Малашенко окончил философский факультет МГУ, затем работал в Институте США и Канады Академии наук СССР. С 1992 года он являлся гендиректором телерадиокомпании "Останкино", а с 1993 по 1997 год занимал пост генерального директора НТВ. С 2000 года Малашенко переехал на постоянное место жительства в США, часто бывал в Испании.

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