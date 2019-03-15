Смертность в Севастополе снизилась на 10% с 2014 года

CЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Общая смертность среди населения Севастополя, согласно предварительным данным 2018 года, снизилась на 10% за пять лет. Об этом в пятницу заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе совместного заседания Совета Государственной думы и заксобрания города Севастополя.

15 марта в Крыму начались праздничные мероприятия по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. В Симферополе находится делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным. Также в Крыму делегация из Франции в составе 11 человек, ее возглавляет президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

"Общая смертность снизилась на 10% [с 2014 года], смертность от болезней системы кровообращения на 11%, от туберкулеза - в три раза", - сказала Скворцова.

По ее словам, эффективность работы фтизиатрического центра противотуберкулезного диспансера существенно повысилась.

Глава Минздрава также отметила, что объем финансирования здравоохранения в Крыму увеличился на 42,5%, и в 2018 году система обязательного медицинского страхования (ОМС) на территории Крыма достигла финансирования в 6,5 млрд рублей.

"Объем [финансирования сферы здравоохранения] увеличился на 42,5%, а подушевой финансовый норматив вырос почти в четыре раза - с 4 тыс. рублей на душу до 15,3 тыс.", - сказала министр здравоохранения РФ. Она отметила, что таких изменений невозможно было бы достичь без перехода на новую финансовую модель здравоохранения. "Это позволило нам достичь финансирования уже в прошлом году 6,5 млрд рублей на медицину и здравоохранение", - сказала Скворцова. Она подчеркнула, что Минздрав находится в постоянном контакте с территориальным фондом ОМС в Крыму.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. Участвовали более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В новость были внесены изменения (20:10 мск) - добавлен комментарий Скворцовой.