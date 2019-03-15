Брошенную в московской квартире девочку готова забрать тетя

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тетя, двоюродный дедушка и жена двоюродного дяди пятилетней девочки, которая была брошена одна в московской квартире, обратились в органы опеки. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

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"В четверг на прием в отдел социальной защиты населения обратились родственники Любы: родная тетя девочки, двоюродный дедушка и жена двоюродного дяди ребенка. С семьей женщины на протяжении последних лет они не поддерживали отношения. Органами опеки и попечительства решение об установлении опеки над девочкой будет приниматься после завершения предварительного следствия и установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение этого периода будет организовано социальное сопровождение ребенка.

"К Любе ежедневно приходят сотрудники социальной защиты, которые играют с ней и следят, чтобы девочка была обеспечена всем необходимым. Каждый день с девочкой общается психолог Центра поддержки семьи и детства", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что 13 марта специалисты соцзащиты подали исковое заявление об ограничении в родительских правах матери ребенка.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила об обнаружении родственников пятилетней девочки, однако она заявила, что вопрос об оформлении опеки еще не проработан.

История спасения ребенка

10 марта ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков и с признаками истощения.