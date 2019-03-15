В Росгвардии прокомментировали внесение Золотова в санкционные списки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Внесение в санкционные списки Канады главы Росгвардии Виктора Золотова не скажется на деятельности Росгвардии, в том числе международной. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин в пятницу.

"Внесение Виктора Золотова в санкционные списки не повлияет на деятельность Росгвардии, в том числе международную. На сегодняшний день перед Росгвардией стоит много задач по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Поскольку террористическая угроза не знает границ, эта проблема остается актуальной, и нам придется взаимодействовать с правоохранительными органами других стран", - сказал он.

Канада ввела в пятницу новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года, внеся в рестрикционный список 114 физических лиц и 15 предприятий. В частности, под канадские санкции попали глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Игорь Ротенберг, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и директор Росгвардии Виктор Золотов. Также в санкционный список внесены предприятия оборонного комплекса России, такие как "Туполев", "МиГ" и "Сухой".